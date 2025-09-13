Visite de l’exposition temporaire Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Visite de l’exposition temporaire Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine samedi 13 septembre 2025.
Visite de l’exposition temporaire Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Le samedi 13 septembre 2025 à 14h30
Camille Claudel n’était pas un génie isolé : à son époque, de nombreuses autres sculptrices ont fait de la sculpture leur métier. De Marie Cazin à Jane Poupelet en passant par l’Anglaise Jessie Lipscomb et la Suédoise Agnès de Frumerie, explorez le parcours et les œuvres de dix-huit sculptrices exceptionnelles.
Horaires À 14h30 durée 1h 4 .
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de l’exposition temporaire Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise