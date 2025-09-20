Visite de l’exposition temporaire « Collections depuis 1807 : Il était une fois… le musée de Borda » Musée de Borda Dax

Visite de l’exposition temporaire « Collections depuis 1807 : Il était une fois… le musée de Borda » 20 et 21 septembre Musée de Borda Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée de Borda est l’une des plus anciennes institutions culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Un héritage vieux de plus de 200 ans, qui trouve son origine aux XVIIIe et XIXe siècles avec l’élaboration du cabinet d’histoire naturelle de Jacques-François Borda d’Oro (1718-1804), puis son achat par la Ville de Dax.

Cette exposition donne à voir l’histoire du musée et de ses collections à travers un riche parcours chronologique et thématique. Sciences, ethnologie, arts, archéologie… plus de 400 objets sont ainsi rassemblés de manière exceptionnelle, comme cela n’avait plus été le cas depuis près de vingt ans.

Il s’agit là d’un petit échantillon hétéroclite et cosmopolite des collections, riches de près de 12 000 objets ou lots d’objets inventoriés. L’occasion de mettre en lumière le processus de constitution, de conservation et de transmission d’un patrimoine commun, témoin de l’évolution des sociétés humaines, des sensibilités culturelles, ainsi que de l’apparition des sciences modernes.

Musée de Borda 11bis Rue des Carmes, 40100 Dax, France

Ces vestiges sont interprétés comme les fondations d'une basilique civile gallo-romaine, probablement construite au Ier siècle. après J.-C.

D’une superficie de 200 m², ils représentent à peine un tiers de la basilique initiale, le reste se trouvant encore sous les rues du centre-ville.

Appartenant au forum de la cité, ce lieu public de réunion accueillait de nombreuses activités de la vie civique ; on y rendait notamment la justice. La basilique à déambulatoire périphérique mesurait 43 m de long et 27 m de large. Elle était encadrée de deux pièces annexes, avec des portions de murs qui laissent présager la présence de tabernae (boutiques) attenantes au bâtiment.

Une « crypte archéologique » est aménagée, sous de la résidence mais une partie du site est cependant détruite pour laisser place à un parking.

Ouvert au public depuis 1986, cet équipement constitue le seul espace d’exposition permanent du musée de Borda. Il met en lumière la cité d’Aquae (Dax antique) à travers de riches collections évoquant la vie publique et quotidienne des habitants du territoire Tarbelle.

