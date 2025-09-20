Visite de l’exposition temporaire – Éléonore Giraud Musée de la Bière Stenay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Éléonore Giraud est une artiste meusienne qui se consacre à la peinture et au dessin. Elle est également tatoueuse. Son expression artistique va des grands formats au fusain jusqu’à la peinture murale, en passant par le dessin détaillé sur la peau. L’artiste assume le monochrome en noir et blanc pour sa sobriété et sa délicatesse, explorant les jeux d’intensité, de contrastes et de volumes.

Venez découvrir une vingtaine de ses tableaux ainsi que la fresque réalisée dans la salle d’exposition.

Musée de la Bière 17 Rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est http://www.museedelabiere.com/ Situé entre le château fort de Sedan et les sites de mémoire de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (–12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 objets lui permet de proposer un parcours didactique et ludique, stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe.

La visite du musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation, avec un large choix de bières artisanales et industrielles à fermentation haute, basse et spontanée.

© Musée de la Bière