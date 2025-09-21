Visite de l’exposition temporaire « Mer, Navires, Avions. La traversée de la Méditerranée racontée par de jeunes exilés » Centre d’exposition historique Enfants en justice Savigny-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition Mer, Navires, Avions. La traversée de la Méditerranée racontée par de jeunes exilés s’intéresse, en trois escales, à la question de la migration juvénile, en mêlant des approches historique, littéraire et linguistique :

– une première escale dans les années 50/60 sur la migration des jeunes Algériens en métropole ;

– une deuxième escale sur la figure du jeune migrant dans la littérature ;

– une dernière escale sur les savoirs plurilinguistiques développés par les jeunes dans l’époque contemporaine.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’exposition est ouverte au grand public, en accès libre.

Centre d’exposition historique Enfants en justice rue des Palombes 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 01 69 54 24 19 http://www.enfantsenjustice.fr https://www.youtube.com/watch?v=Yd4aIX8XrFQ;https://www.youtube.com/watch?v=szh2iigQdYo&t=1s Le centre d’exposition « Enfants en justice », créé en 2001, est situé à la Ferme de Champagne de Savigny-sur-Orge, et installé dans une partie des locaux du Centre d’observation pour mineurs, actif entre 1945 et 1975. Il est dédié à l’Histoire de la justice des enfants aux XIXe et XXe siècles.

A travers deux espaces, les visiteuses et visiteuses découvrent :

– la collection permanente dans une toute nouvelle muséographie

– une exposition temporaire, installée pour une année environ.

Les visites, gratuites, sont accessibles uniquement sur réservation, pour des groupes de 6 personnes minimums.

A la journée ou à la demi-journée, elles sont adaptées à différents publics : jeunes, à partir du collège, étudiant·es en travail social, universitaires et professionnel·les. Adresse :

Ferme de Champagne

Rue des Palombes

91600 Savigny-sur-Orge

En transports en commun :

RER C ou D – Arrêt Juvisy – Sortie de gare côté Mairie

Bus 486 – Arrêt Debussy/Champagne

En voiture :

En venant de Paris, accès par nationale 7 (d’Orly)

Une fois proche de la rue des Palombes, cherchez l’Intermarché, le centre d’exposition est situé juste en face

Exposition « Mer, Navires, Avions. La traversée de la Méditerranée racontée par de jeunes exilés »

@CEH-ENPJJ