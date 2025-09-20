Visite de l’exposition temporaire Musée d’art moderne et contemporain Cordes-sur-Ciel

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre, deux personnes de l’association des Amis de Cordes et du Comtat Cordais vous accueilleront pour vous présenter l’exposition et répondre à vos questions.

Musée d’art moderne et contemporain Maison du Grand Fauconnier, 37 Grand rue Raymond VII, 81170 Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie 05 63 56 14 79 http://mamc.cordessurciel.fr Installé dans la maison du Grand Fauconnier (une des plus belles maisons gothiques de Cordes, XIVe siècle), classé Monuments historique, le musée d’art moderne et contemporain offre une rencontre unique entre le patrimoine architectural historique et la création artistique. Abordant des styles et des mouvements divers, les collections du musée proposent un parcours à travers l’art du XXe et XXIe siècle.

© Mairie de Cordes-sur-Ciel