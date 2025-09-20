Visite de l’exposition temporaire Roubaix, architectures réhabilitées La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile Roubaix

Visite de l’exposition temporaire Roubaix, architectures réhabilitées La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au 19e siècle, Roubaix connait un fulgurant essor industriel qui s’accompagne d’une explosion démographique. Le tissu urbain se densifie et l’architecture de la ville entière s’organise autour de l’activité textile.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, des bâtiments industriels de Roubaix perdent leur fonction en raison du déclin économique du secteur. Dès les années 1980, des exemples remarquables de réhabilitation sont alors réalisés, parmi les premiers en France. La multiplicité des reconversions envisagées tente de répondre au mieux aux enjeux patrimoniaux et sociétaux contemporains.

La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://lamanufacture-roubaix.com Ancien site industriel, musée consacré à la mémoire de l’industrie textile et à la création textile contemporaine. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt Fraternité

Roubaix, architectures réhabilitées © Ville de Roubaix