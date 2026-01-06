Visite de l’exposition Terra Terre Place Patricia Tranchand Istres

Visite de l’exposition Terra Terre

Vendredi 20 février 2026 à partir de 14h.

Vernissage le 14 février à 11h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Visite de l’exposition en compagnie des médiatrices du Polaris Centre d’Art. Peintre, sculpteur et scénographe, Gianni Dessi conçoit une exposition où les jeux chromatiques et le dialogue des œuvres multiplient les points de vue.

Terra terre renvoie à l’utilisation de l’argile, malléable et surprenante dans la multiplicité des suggestions proposées, questionnant ainsi la matière et le geste de l’artiste, créant un univers tissé entre nature sauvage et nature humaine.

La scénographie de l’exposition est construite selon un parcours tracé au sol et sur les murs qui questionne notre appartenance et notre identité commune : Mare Media Terrarum, la Méditerranée



Exposition en partenariat avec Galerie Tirelli, Rome Vevey .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

Visit the exhibition with Polaris Centre d’Art mediators. Painter, sculptor and scenographer, Gianni Dessi has designed an exhibition in which chromatic interplay and dialogue between the works multiply points of view.

