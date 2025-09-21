Visite de l’exposition « Vivre une autre réalité » Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti Molsheim

Dans le cadre de la 27e édition du Chemin d’art sacré, l’artiste Sylvie Abélanet sera présente le matin de 10h à 12h puis l’après-midi de 14h à 16h pour commenter ses œuvres exposées dans le cloître nord de la chartreuse. Il s’agit de gravures sur bois imprimées sur shibori.

Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti 4 Cours des Chartreux, 67120 Molsheim, France Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33388495938 https://www.molsheim.fr/decouvrir/musee-chartreuse-molsheim.htm Les troubles de la Réforme entraînèrent la destruction de la chartreuse de Strasbourg-Koenigshoffen en 1591 ; les moines se réfugient alors à Molsheim, devenue un centre actif de la Contre-Réforme. Ils y édifient une nouvelle chartreuse aux XVIIe et XVIIIe siècles. On y trouve le cloître et les cellules des moines regroupés autour de l’église (démolie sauf les fondations) , la maison du prieur et les dépendances temporelles (actuel hôpital). Les maisons des chartreux ont été transformées, mais le plan d’ensemble subsiste très clairement.

