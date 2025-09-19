Visite de l’exposition : » Wax ! Akwaaba Wo Ghana » Musée de l’impression sur étoffes Mulhouse

Visite de l’exposition : » Wax ! Akwaaba Wo Ghana » Vendredi 19 septembre, 14h00, 16h00 Musée de l’impression sur étoffes Haut-Rhin

Durée de la visite environ 1h.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Anne Baumann, médiatrice culturelle, vous propose de découvrir cette exposition réalisée en collaboration avec Anne Grosfilley, anthropologue spécialiste du textile et de la mode africaine et la HEAR (Haute école des arts du Rhin).

© Musée de l’Impression sur étoffes