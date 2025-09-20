Visite de l’hémicycle de la Région Île-de-France Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine

Visite de l’hémicycle de la Région Île-de-France Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’hémicycle de la Région Île-de-France 20 et 21 septembre Région Île-de-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Visite de l’hémicycle de la Région Île-de-France

Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 53 85 53 85 https://www.iledefrance.fr La Région Île-de-France, c’est 8 départements représentant 2% de la surface de la France, plus de 12 millions d’habitants représentant plus de 18% de la population française, plus de 6 millions d’emplois salariés et non salariés et plus de 1 million d’entreprises. Mais aussi… 48% de terres agricoles, 28% de zones urbaines et 24% d’espaces naturels.

La Région gère un budget de 5 milliards d’euros par an, provenant essentiellement de l’État. Ce budget lui permet d’agir dans de nombreux champs de la vie quotidienne des Franciliens comme les lycées, le développement économique, les transports, la formation, la culture, le sport… Ligne 14 : Mairie de Saint-Ouen

Journées européennes du patrimoine 2025

Région Île-de-France