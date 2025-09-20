Visite de l’Historial Agnès de Langeac Historial Agnès à Langeac Langeac

Visite de l’Historial Agnès de Langeac 20 et 21 septembre Historial Agnès à Langeac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’Historial Mère Agnès

Historial Agnès à Langeac Rue Pierre de Chavanon, 43300 Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Au cœur de la cité de Langeac, cet ancien couvent dominicain du XVIIᵉ siècle — où vécut Mère Agnès, dominicaine béatifiée en 1994 — se révèle aujourd’hui comme un musée vivant du patrimoine sacré. On y découvre des tapisseries d’Aubusson, une remarquable reproduction de La Cène de Léonard de Vinci, ainsi qu’une riche collection de dentelles, broderies liturgiques, enluminures et miniatures du XVe siècle provenant du livre d’heures de la Vierge, commandé par Jacques de Langheac. Également reconstitué, le parloir du XVIIᵉ siècle où Mère Agnès échangea avec le père Olier, fondateur des Sulpiciens, ajoute à l’ambiance historique et spirituelle du lieu.

