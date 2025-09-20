Visite de l’historial amandinois L’historial amandinois Saint-Amand-les-Eaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce musée renferme une belle collection de machines et d’objets d’antan. Sur 320 m², vous pourrez admirer un Pou du Ciel bien sûr, mais aussi des métiers à tisser et à tricoter, une incroyable collection de faïences élégamment décorées, des ancres de bateau, d’innombrables outils, des photos d’époque, des documents rares…

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition vous est proposée : Du papier, de l’encre et des mots, des armes pour la paix. Elle rend hommage aux imprimeurs qui ont aidé les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale à publier et à diffuser des tracts, des journaux et des faux papiers.

L’historial amandinois 14 Rue de Thumelart, 59230 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Saint-Amand-les-Eaux