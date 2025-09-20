Visite de l’Horloge astronomique de Besançon Horloge astronomique de Besançon Besançon

En raison de l’exiguïté de la pièce, créneau horaire à réserver obligatoirement sur la e-billetterie du monument | 25 maximum personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le chef-d’œuvre technique et poétique d’Auguste-Lucien Vérité et comprendre les enjeux de la restauration de l’Horloge astronomique de Besançon à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

L’Horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean de Besançon est conçue et réalisée par l’horloger-mécanicien Auguste-Lucien Vérité de 1858 à 1860 à la demande du cardinal Matthieu.

Installée dans une salle du clocher, c’est le point central d’un très important mécanisme. Elle est dotée d’un mécanisme précis et complexe de plus de 30 000 pièces et 11 mouvements.

Grâce aux visites commentées proposées en continu durant les Journées européennes du patrimoine, son ingénieux mécanisme et les enjeux de sa restauration n’auront plus de secrets pour vous.

Horloge astronomique de Besançon 9 rue du Chapitre, 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 81 12 76 http://www.horloge-astronomique-besancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2310558581030401373&famille=2319581362060400766 »}] Classée au titre des Monuments historiques en 1991, l’horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean de Besançon est conçue et réalisée par l’horloger-mécanicien Auguste-Lucien Vérité de 1858 à 1860 à la demande du cardinal Matthieu.

Installée dans une salle des parties basses du clocher, l’horloge astronomique est le point central d’un très important mécanisme. Elle garantit le fonctionnement des cadrans horaires extérieurs et intérieur de la cathédrale ainsi que de 2 cloches comtoises.

Elle est dotée d’un mécanisme précis et complexe de plus de 30 000 pièces et 11 mouvements. Entraînés par des poids, certains servent aux animations telles que sonneries et automates. Les 57 cadrans fournissent de nombreuses indications : calendriers, mouvement des planètes, éclipses, heure de la pleine mer dans différents ports.

Lorsque son mécanisme était encore en fonction, l’horloge actionnait également les quatre cadrans extérieurs situés de chaque côté de la tour du clocher et un cinquième placé à l’intérieur de la cathédrale Saint-Jean.

Découvrez le chef-d’œuvre technique de Louis-Auguste Vérité où se mêle la recherche de la perfection mécanique et un décor d’une grande poésie.

Visites libres de 10h à 12h30 et de 14h à 18h tous les jours sauf le lundi, du 1er avril au 31 octobre.

Visites commentées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30. En centre-ville, dans une des tours de la cathédrale Saint Jean. Parkings publics à 5mn.

© Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux