Visite de l’hôtel Brou de Laurière Périgueux

Visite de l’hôtel Brou de Laurière Périgueux samedi 22 novembre 2025.

Visite de l’hôtel Brou de Laurière

7 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2025-11-22 2026-02-07

Venez découvrir l’hôtel particulier Brou de Laurière construit entre 1905 et 1911 par le médecin Marie Antoine Paulin Brou de Laurière.

Laissez-vous séduire par la qualité de l’architecture de cette ancienne demeure aristocratique et ses décors néo-classiques.

Rendez-vous devant la cour de l’hôtel, 7 avenue Georges Pompidou.

Visite assurée par le secrétaire général de la Fondation Brou de Laurière.

Réservation en ligne. .

7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Visite de l’hôtel Brou de Laurière

Come and discover the Brou de Laurière mansion, built between 1905 and 1911 by the physician Marie Antoine Paulin Brou de Laurière.

German : Visite de l’hôtel Brou de Laurière

Entdecken Sie das Hôtel particulier Brou de Laurière, das zwischen 1905 und 1911 von dem Arzt Marie Antoine Paulin Brou de Laurière erbaut wurde.

Lassen Sie sich von der architektonischen Qualität dieses ehemaligen Adelssitzes und seinen neoklassizistischen Verzierungen verzaubern.

Italiano :

Venite a scoprire la casa di città Brou de Laurière, costruita tra il 1905 e il 1911 dal medico Marie Antoine Paulin Brou de Laurière.

Lasciatevi sedurre dalla qualità dell’architettura di questa antica residenza aristocratica e dal suo arredamento neoclassico.

Espanol : Visite de l’hôtel Brou de Laurière

Venga a descubrir el palacete Brou de Laurière, construido entre 1905 y 1911 por el médico Marie Antoine Paulin Brou de Laurière.

