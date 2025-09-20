Visite de l’Hôtel d’Alsace et concert – Collectivité européenne d’Alsace Hôtel d’Alsace / Collectivité Européenne d’Alsace Colmar

Visite de l’Hôtel d’Alsace et concert – Collectivité européenne d’Alsace Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Hôtel d’Alsace / Collectivité Européenne d’Alsace Haut-Rhin

Inscription à l’adresse mail ci-dessus. Bien vouloir préciser le créneau horaire et le nombre de personnes, ainsi que leur identité en indiquant s’il s’agit d’adultes ou d’enfants ; des coordonnées téléphoniques, en plus du mail, seraient appréciées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée d’un bâtiment administratif d’exception.

Partez à la découverte d’un lieu unique : explorez le bâtiment, le bureau du Président ainsi que la salle de l’Assemblée du Conseil d’Alsace.

Les visites, d’une durée d’environ une heure, sont proposées toutes les 30 minutes, avec un dernier départ à 15h.

Pour clôturer cette immersion, profitez d’un concert de l’école de musique de Colmar à 17h.

Hôtel d’Alsace / Collectivité Européenne d’Alsace 100 avenue d’Alsace Colmar, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 30 60 21 https://www.alsace.eu/ https://www.facebook.com/Toutelalsace;https://www.instagram.com/toutelalsace/;https://twitter.com/toutelalsace [{« type »: « email », « value »: « nathalie.goyaux@alsace.eu »}] La collectivité européenne d’Alsace (CeA) est une collectivité territoriale française créée le 1er janvier 2021.

Elle résulte de la fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les deux départements continuent, cependant, à exister en tant que circonscriptions administratives de l’État. Cette nouvelle collectivité dispose des compétences des départements, mais aussi de compétences particulières, notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de transports et d’organismes professionnels. Correspondant géographiquement à l’ancienne région Alsace, elle fait partie de la région Grand Est. La question de son maintien au sein de la région est régulièrement soulevée.

Sa création est actée par la loi no 2019-816 du 2 août 2019. Parking, bus

Journées européennes du patrimoine 2025

