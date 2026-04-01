Visite de l’hôtel de Beaumont

9 Rue Barbey d’Aurevilly Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-22 2026-05-01 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-25 2026-07-01 2026-09-01

La visite incontournable du plus bel Hôtel particulier du Cotentin, situé à Valognes est si vivante qu’elle enchante petits et grands !

L’exceptionnel pavillon central de style rocaille s’ouvre sur un spectaculaire escalier d’honneur, unique en France, où vous accueille votre guide. La comtesse Henri des COURTILS vous partagera sa passion pour cette belle demeure.

Salons richement meublés, chambres à l’intimité délicate, pièces de service chargées d’histoires… une reconstitution soignée entraîne le visiteur à se replonger dans l’atmosphère de la vie aristocratique du XVIIIème siècle.

Une promenade dans les jardins à la française aux points de vue variés complète cette balade hors du temps.

Animaux acceptés tenus en laisse courte dans les jardins et dans les bras dans les salons. .

9 Rue Barbey d’Aurevilly Valognes 50700 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite de l’hôtel de Beaumont

L’événement Visite de l’hôtel de Beaumont Valognes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cotentin