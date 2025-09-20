Visite de l’Hôtel de Béthanie – Crédit Agricole Hôtel de Béthanie (Crédit Agricole) Arras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre et commentée des salons

Hôtel de Béthanie (Crédit Agricole) Rue Sainte-Croix – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 51 26 95

Journées européennes du patrimoine 2025

© Antoine Wacogne – Arras Pays d’Artois Tourisme