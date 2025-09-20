Visite de l’Hôtel de Blossac Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) Rennes

Visite de l’Hôtel de Blossac 20 et 21 septembre Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites de l’Hôtel de Blossac, résidence d’une grande famille de parlementaires bretons avant de devenir la résidence du gouverneur de Bretagne. Présentation de l’histoire, de l’architecture et de la vie du bâtiment avant sa transformation en siège de la direction régionale des affaires culturelles, service du ministère de la culture en région Bretagne.

L'hôtel fut construit à compter de 1728 à la suite de l'incendie de Rennes de 1720, sur un dessin supposé de Jacques Gabriel.

Il présente une architecture classique unique en Bretagne, notamment pour sa superficie, la taille de son bâti, l’assemblage architectural de plusieurs bâtiments et son escalier d’honneur.

D’abord résidence de la famille de parlementaires La Bourdonnaye, comtes de Blossac, l’hôtel est loué de 1732 à 1789, pour devenir la résidence du gouverneur de la province de Bretagne.

Ségmenté en plusieurs logements de location de la révolution au XXème siècle, l’hôtel retrouve son intégrité à la suite de plusieurs campagnes de travaux de restauration et devient en 1977 le siège de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC), service déconcentré du ministère de la culture.

