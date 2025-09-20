Visite de l’Hôtel de Chemellier Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers – Parvis de l’Hôtel de ville Angers

Visite de l’Hôtel de Chemellier Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers – Parvis de l’Hôtel de ville Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Hôtel de Chemellier 20 et 21 septembre Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers – Parvis de l’Hôtel de ville Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découverte de ce magnifique hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle conçu par l’architecte angevin Michel Bardoul de la Bigotière pour la famille de Lantivy puis occupé par la famille de Chemellier au XIXe siècle. Visite 60 mn – sur réservation.

Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers – Parvis de l’Hôtel de ville Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation – Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-angers.com/ »}] Découverte de ce magnifique hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle conçu par l’architecte angevin Michel Bardoul de la Bigotière pour la famille de Lantivy puis occupé par la famille de Chemellier au XIXe siècle.

Visite 45mn – sur réservation. En voiture : Parking Leclerc.

En tramway : ligne A, station Hôtel de ville

Découverte de ce magnifique hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle conçu par l’architecte angevin Michel Bardoul de la Bigotière pour la famille de Lantivy puis occupé par la famille de au XIXe…

Sébastien Godard