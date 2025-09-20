Visite de l’hôtel de Courbouzon-Villefrancon à Besançon UFR SLHS – Hôtel de Courbouzon Besançon

Visite de l’hôtel de Courbouzon-Villefrancon à Besançon Samedi 20 septembre, 10h00 UFR SLHS – Hôtel de Courbouzon Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les étudiants vous accueillent pour une visite guidée de l’hôtel de Courbouzon-Villefrancon depuis sa cour intérieure. La visite vous mènera jusqu’à l’actuel grand salon qui abrite le portrait de Louis XIV à cheval récemment restauré.

UFR SLHS – Hôtel de Courbouzon 18 rue Chifflet, 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté En 1732, Claude-Antoine Bocquet de Courbouzon (1682-1762), conseiller au parlement de Besançon, intermédiaire incontournable entre le parlement comtois et la Cour, achète un terrain rue du Perron – actuelle rue Chifflet – provenant d’une partie du clos de l’abbaye Saint-Vincent. Il y fait construire deux hôtels : le premier (18 rue Chifflet) entre 1732 et 1738, les travaux du second (20 rue Chifflet) s’étalant probablement entre 1739 et 1744.

C’est sans doute pour services rendus à la couronne et fidélité à la royauté que Claude-Antoine reçoit le portrait de Louis XIV à cheval qu’il fait installer dans la grande antichambre (actuel Grand salon). Attribué à René-Antoine Houasse, ce portrait est une réplique du portrait du roi conservé dans le salon de Mars à Versailles, exécuté vers 1674 par l’artiste. L’œuvre de Besançon est d’une grande qualité d’exécution et présente, comme le portrait original de Versailles, l’effigie de référence du roi depuis la guerre de Hollande (1672-1678) jusqu’à la fin des années 1680.

© Françoise Le Corre