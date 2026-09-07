Visite de l’Hôtel de Guînes – Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Arras, Hôtel de Guînes, Arras

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de Guînes – Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Arras 19 et 20 septembre Hôtel de Guînes Pas-de-Calais

Limité à 50 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, siège de l’Académie fondée en 1737 et des Rosati d’Artois, fondés en 1778, deux institutions majeures de la vie culturelle et intellectuelle du territoire. L’exposition vous invite à parcourir plus de deux siècles d’histoire des deux sociétés arrageoises à travers leurs figures emblématiques, leurs archives et leur patrimoine matériel.

Hôtel de Guînes 2 Rue des Jongleurs, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 51 26 95 L’édifice est contemporain de la reconstruction de l’an-cienne abbaye de Saint-Vaast, et son édification a débuté en 1738.

La résidence citadine de la famille de Guînes a été conçue en U comme son modèle pari-sien, entre cour et jardin. Elle s’ouvre sur une élégante cour pavée.

Aujourd’hui l’hôtel de Guînes est un des hauts lieux culturels arrageois. L ‘édifice accueille notamment le DiDouDa Festival et des artistes pour différentes expositions et manifestations.

Découvrez cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, siège de l’Académie fondée en 1737 et des Rosati d’Artois, fondés en 1778, deux institutions majeures de la vie culturelle et intellectuelle.

© Fronton de l’Hôtel de Guînes – Denis Cordonnier