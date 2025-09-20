Visite de l’Hôtel de la Grande Loge de France d’Avignon Grenier à sel – Hôtel de la grande loge de France Avignon

Visite de l’Hôtel de la Grande Loge de France d’Avignon 20 et 21 septembre Grenier à sel – Hôtel de la grande loge de France Vaucluse

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir cet ancien grenier à sel datant du XVIIIe siècle et classé monument historique. L’Hôtel de la Grande Loge de France, permet la visite de bâtiment exceptionnel. A l’issue de la visite une exposition, des conférences les deux jours à 10h, 14h30 et 16h30, vous serons proposées.

Pour les groupes de plus de 10 personnes prendre contact par mail.

Grenier à sel – Hôtel de la grande loge de France 28 Rue Palapharnerie 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur Les francs-maçons de la Grande Loge de France à Avignon ouvrent exceptionnellement leurs locaux.

Ils sont hébergés dans un ancien grenier à sel datant du XVIIIe siècle et classé monument historique.

L’Hôtel de la Grande Loge de France, permet la visite du bâtiment (1er étage) ainsi qu’une découverte de la Franc-maçonnerie. Cette dernière est approchée via une exposition, de courtes conférences et des visites, guidées ou libres, en fonction des souhaits des visiteurs. Zone piétonne avec accès PMR du bâtiment.

Lieu ouvert exclusivement pour les Journées Européennes du Patrimoine. Exposition, conférence les deux jours à 10h, 14h30 et 16h30.

DR Franck BOUIX