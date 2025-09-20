Visite de l’Hôtel de la préfecture de la Creuse Hôtel de la préfecture Guéret

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

La Préfecture de la Creuse s’associe une nouvelle fois aux Journées Européennes du Patrimoine, pour cette édition 2025 sur le thème du « patrimoine architectural », en proposant des visites gratuites et commentées de l’Hôtel de la Préfecture.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des espaces habituellement fermés au public :

la cour d’honneur,

le hall d’entrée,

la salle à manger,

le bureau de la Préfète,

les salons de réception,

et le parc/jardin.

Madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS, Préfète de la Creuse, et Madame Christelle DUPAS, Directrice de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), accueilleront les visiteurs à l’occasion de 3 visites commentées par groupe de 35 personnes.

Uniquement sur inscription.

Les visiteurs peuvent dès à présent s’inscrire via la plateforme suivante : https://tinyurl.com/mu8m94kn

Toute personne non inscrite préalablement ne pourra pas participer aux visites.

Les billets individuels de réservation seront demandés à l’entrée.

Hôtel de la préfecture 4 place Louis-Lacrocq, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 51 59 00 https://www.creuse.gouv.fr/ https://www.facebook.com/prefetdelacreuse [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/mu8m94kn »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/mu8m94kn »}] Reconstruite en 1748, cette demeure fut confisquée à la Révolution. Rachetée en 1796, le propriétaire décida de céder cette demeure à la nation, représentée par le Préfet, en 1802. Cette vente fut faite sous réserve que la maison resterait affectée à la préfecture. Un parc fleuri est attenant à l’arrière de celle-ci.

© Préfecture de la Creuse