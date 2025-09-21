Visite de l’hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Arras

Visite de l’hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Visite libre de l’hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais de 10h à 12h puis de 14h à 18h.

Des visites guidées sont également proposées :

• Le matin : 10h15 et 11h15.

• L’après-midi : 14h30, 15h30 et 16h30.

Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Place de la Préfecture – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 20 11 http://www.pas-de-calais.gouv.fr http://www.facebook.com/prefetpasdecalais;http://twitter.com/prefet62

