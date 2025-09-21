Visite de l’hôtel de la préfecture et de l’hôtel du département de la Vienne Préfecture de la Vienne Poitiers

Visite de l’hôtel de la préfecture et de l’hôtel du département de la Vienne Préfecture de la Vienne Poitiers dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’hôtel de la préfecture et de l’hôtel du département de la Vienne Dimanche 21 septembre, 10h00 Préfecture de la Vienne Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, la préfecture et le département de la Vienne ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre 2025.

Les visites guidées d’une heure et demie seront gratuites avec un guide conférencier de 9h30 à 17h30.

La préfecture et le département vous proposent donc de découvrir ces lieux chargés d’histoire lors d’une visite commentée par un guide conférencier.

Le parcours d’une heure et demie vous fera cheminer des salons de réception aux bureaux du cabinet du Préfet. La visite se poursuivra dans la partie contemporaine dédiée aux services départementaux, jusqu’à la salle des délibérations René Monory.

Préfecture de la Vienne 7 place Aristide Briand, 86021 Poitiers Poitiers 86021 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.vienne.gouv.fr/ https://twitter.com/Prefet86;https://www.facebook.com/Prefet86/ La topographie de la ville de Poitiers n’offrait que très peu de place pour le cœur de la vie publique, inévitablement situé sur le « plateau », que la cité a investi au cours de son histoire et sur lequel se concentre l’activité économique et sociale. La construction d’un nouvel hôtel de préfecture va très vite apparaître comme le moteur d’un renouvellement urbain.

En 1856, est nommé à Poitiers le préfet Jacques Paulze d’Ivoy. Il choisit, pour la conception de son nouvel hôtel, Charles Rohault de Fleury, architecte. Les préfets Mercier-Lacombe, puis surtout Levert, feront appel à un nouvel architecte, Alphonse Durand, parisien lui aussi, ainsi qu’à son assistant Antoine-Gaëtan Guérinot, les chargeant de repenser le projet de Rohault de Fleury.

Le 16 avril 1862, un décret impérial déclare d’utilité publique la construction d’un hôtel de la préfecture. Le coût total du projet est estimé à 672 504,37 francs. Les travaux de terrassement débutent en janvier 1864, et l’hôtel de préfecture sera achevé au cours de l’été 1868.

Sa fonction est double : abriter les services administratifs, mais aussi fournir une résidence destinée à faciliter les devoirs de représentation du préfet dans les départements. La fonction résidentielle s’exerce dans l’hôtel du préfet, lieu de réception, mais aussi d’habitation et de travail pour le cabinet du préfet.

Dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, la préfecture et le département de la Vienne ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre 2025.

© Préfecture de la Vienne