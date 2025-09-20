Visite de l’Hôtel de l’université – ancienne chapelle des soeurs de Saint-Alexis Hôtel de l’Université de Limoges Limoges

Visite de l’Hôtel de l’université – ancienne chapelle des soeurs de Saint-Alexis Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de l’Université de Limoges Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation. Présence d’un escalier ne permettant pas l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Ouverture exceptionnelle des espaces de l’ancienne chapelle des sœurs de Saint-Alexis, devenue salle du conseil de l’université de Limoges. La visite permettra de mettre en perspective l’histoire du bâtiment et ses vitraux remarquables.

Visites le samedi 20 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.

Pas d’inscription préalable, rendez-vous à l’heure des visites devant la porte de l’ancienne chapelle, avenue Baudin.

Accès par escalier, sans ascenseur.

Hôtel de l’Université de Limoges 33 rue François Mitterrand, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 14 91 00 https://www.unilim.fr/ http://www.unilim.fr/patrimoinescientifique/wp-content/uploads/sites/44/2017/03/stAlexis_plaquette_2016-2.pdf Construite en 1873, la chapelle des sœurs de Saint-Alexis, une communauté fondée au XVIIe siècle pour prendre soin des enfants abandonnés, des pauvres et des malades de l’hôpital, a été utilisée comme lieu de culte jusqu’en 1993. Elle fut restaurée et aménagée en salle des conseils par l’université de Limoges en 2002, lors de son installation dans les anciens locaux du couvent. Le sol de la chapelle fut alors surélevé, ce qui met en valeur le décor d’origine, en particulier ses vitraux remarquables.

Sont également visibles trois œuvres d’artistes contemporains (Bernard Lachaniette, Georges Mathieu et Robert Wogensky) : acquises par l’université, elles sont exposées dans cette partie du bâtiment. À proximité de la mairie et de la BfM. Arrêt « mairie » des lignes 1 et 4.

© Université de Limoges