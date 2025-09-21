Visite de l’Hôtel de Noailles Hôtel de Noailles Saint-Germain-en-Laye

Entrée limitée au nombre de places. Tarifs : 7€/adulte – 3€/enfant (-18ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Maison de plaisance à Saint-Germain-en-Laye édifiée en 1679 par l’illustre architecte du roi, Jules Hardouin-Mansart, l’Hôtel de Noailles est un lieu emblématique de l’époque des Lumières. Venez partager l’histoire fascinante de ce lieu, découvrir ses boiseries, et explorer les restitutions 3D du bâtiment, pour une immersion dans l’élégance du XVIIIe siècle.

Hôtel de Noailles 11 rue d'Alsace 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Visite commentée

© Hôtel de Noailles