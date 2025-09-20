Visite de l’hôtel de préfecture du Territoire de Belfort Préfecture du Territoire de Belfort Belfort

Visite de l’hôtel de préfecture du Territoire de Belfort Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Préfecture du Territoire de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription | Accès par la cour d’honneur de la Préfecture | Pièce d’identité obligatoire | Sac à main ou sac à dos : taille maximale 21 cm x 29 cm.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’hôtel de la Préfecture du Territoire de Belfort ouvrira ses portes au public, le samedi 20 septembre 2025 pour deux guidées par Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint des Archives départementales.

Inauguré en 1902, le bâtiment de la préfecture matérialise la séparation de Belfort avec le Haut-Rhin, depuis le traité de Francfort de 1871. Le département du Territoire de Belfort ne sera créé administrativement qu’en 1922. Conçue par l’architecte De Fleury de la Hussinière, la préfecture reste son œuvre principale qui lui vaudra les palmes académiques. Son plan en U évoque l’aspect d’un vaste hôtel aristocratique de l’Ancien Régime. Les toitures en ardoise et les lucarnes à fronton évoquent aussi l’architecture privée de la première moitié du XVIIe siècle.

Venez découvrir l’histoire de votre préfecture, apprécier son architecture, son jardin et les œuvres d’art qu’elle abrite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

