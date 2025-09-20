Visite de l’Hôtel de Salgues, sous-préfecture du Lot Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues Figeac

Visite de l’Hôtel de Salgues, sous-préfecture du Lot Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues Lot

Places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Construite entre cour et jardin au XVIIIᵉ siècle, la sous-préfecture est l’un des plus beaux hôtels particuliers de Figeac.

Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues 22 rue Caviale, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie Sous-préfecture de Figeac. parking place Vival. Accès à pied.

© Ville de Figeac, N.Blaya