Visite de l’Hôtel de Ville à la bougie Hôtel de Ville Épinay-sur-Seine

Visite de l’Hôtel de Ville à la bougie Vendredi 19 septembre, 19h30 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Construit au XVIII° siècle par le Marquis du Terrail, le château devint Hôtel de Ville en 1908. Dans une ambiance feutrée et intimiste, nous vous invitons à voyager dans le temps au gré de votre parcours qui vous conduira dans les différents espaces de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville 1-3 rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149719818 https://www.epinaysurseine.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}] Construit au XVIII° siècle, il fut le château du Roi d’Espagne Don François d’Assise avant de devenir en 1908 l’Hôtel de Ville T.8- Lacépède ; Rose Bertin ; RER C- Epinay-sur-Seine ; T.11- Epinay-sur-Seine.

Visite commentée

Ville d’Epinay-sur-Seine