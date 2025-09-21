Visite de l’Hôtel de Ville d’Aubervilliers Hôtel de Ville Aubervilliers

20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T10:30:00+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T10:30:00+

Situé au coeur de la ville d’Aubervilliers, l’Hôtel de ville reste pour la plupart des albertivillariens un bâtiment à découvrir. Ce lieu emblématique, siège des institutions municipales depuis le XIXe siècle, a été le témoin privilégié d’événements qui ont marqué l’histoire de notre ville.

Hôtel de Ville 1 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

commune d’Aubervilliers