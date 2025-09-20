Visite de l’Hôtel de Ville d’Avignon Hôtel de Ville Avignon

Visite de l’Hôtel de Ville d’Avignon Hôtel de Ville Avignon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’Hôtel de Ville (péristyle bas et haut, Salle des Fêtes, Salle des Mariages, Salle du Conseil).

Construit de 1845 à 1856 autour de la Tour du Jacquemart, seul vestige de l’ancienne livrée cardinalice d’Albano (XIVe siècle), l’Hôtel de Ville est le siège de l’administration communale et le lieu de la démocratie locale et citoyenne. La salle des Fêtes se distingue par son décor Second Empire.

Hôtel de Ville Place de l’Horloge 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Avignon