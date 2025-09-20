Visite de l’Hôtel de ville de Belfort Hôtel de ville de Belfort Belfort

Visite de l’Hôtel de ville de Belfort 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Belfort Territoire-de-Belfort

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’Hôtel de ville de Belfort.

La municipalité acquit cet hôtel particulier en 1785 auprès de la famille Noblat, et Kléber (futur général) fut chargé d’en étudier la transformation en hôtel de ville. La façade extérieure et la salle Kléber gardent encore aujourd’hui leur aspect d’origine. La salle d’honneur fut réalisée en 1810. On y trouve aujourd’hui cinq tableaux qui retracent les grandes étapes de l’histoire de Belfort.

Hôtel de ville de Belfort Place d'Armes, 90000 Belfort

© Alexandre Baehr / Ville de Belfort