Visite de l’Hôtel de Ville de Commentry Hôtel de Ville Commentry

Visite de l'Hôtel de Ville de Commentry Samedi 20 septembre, 09h00, 11h00, 15h30, 17h00 Hôtel de Ville Allier

Renseignements et réservations :

Cabinet du Marie au 04 70 08 33 31

cabinetdumaire@ville-commentry.fr

Visites de l’Hôtel de Ville

à 9h, 11h, 15h30 et 17h.

Visite commentée par M. le Maire

• Histoire de l’Hôtel de Ville ;

• Buste d’Isidore Thivrier par Raymond Coulon ;

• Statue « L’âge de fer » d’Alfred Lanson ;

• Triptyque « La joie du travail »

de Charles Jules Duvent ;

• « Les quatre saisons » de Lucien Mignon ;

• La salle d’honneur avec les peintures

murales de Marc Saint Saëns ;

• Le bureau du Maire

Hôtel de Ville place du 14 Juillet 03600 Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470083330 https://www.commentry.fr/ [{« link »: « mailto:cabinetdumaire@ville-commentry.fr »}] L’Hôtel de ville de Commentry : érigé à partir de 1893 sous la direction de l’architecte Ulysse Gravigny, il est édifié à la place de l’ancienne halle aux grains. La Mairie abrite de nombreuses œuvres d’art.

Visites commentées possibles lors des journées du patrimoine et à la demande. Parkings et place de stationnement gratuits à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

