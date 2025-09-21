Visite de l’Hôtel de Ville de Delle et de sa galerie Mairie de Delle Delle

Visite de l’Hôtel de Ville de Delle et de sa galerie Dimanche 21 septembre, 14h00 Mairie de Delle Territoire-de-Belfort

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez profiter d’un temps partagé autour de la maison Feltin, de la galerie rénovée et des anciennes écuries (services techniques) lors d’une visite libre ou guidée.

Mairie de Delle 1 place François Mitterrand, 90100 Delle Delle 90100 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 36 66 66 http://delle.fr La mairie de Delle, installée dans la maison Lourdel du XVIᵉ siècle, se distingue par sa galerie rénovée en bois du XVIIIᵉ adossée aux anciens remparts médiévaux de la ville.

© Ville de Delle