Visite de l’hôtel de ville de Limoges Hôtel de ville de Limoges Limoges

Visite de l’hôtel de ville de Limoges Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Limoges Haute-Vienne

Gratuit dans la limite des places disponibles. Départ sur présentation d'un ticket à retirer sur place. Distribution de l'ensemble des tickets dès 9h45 pour les visites du matin et 13h45 pour celles de l'après-midi.

La maison commune

Laissez-vous conter l’histoire de l’hôtel de ville, inauguré en 1883, de ses salles prestigieuses et de sa place éminente dans la vie de la cité, d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Horaires des visites : 10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30, 12 h, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h.

Durée : 45 minutes.

Départ sur présentation d’un ticket à retirer sur place.

Distribution de l’ensemble des tickets dès 9 h 45 pour les visites du matin et 13 h 45 pour celles de l’après-midi.

Une animation ville d’art et d’histoire

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, des ateliers et des animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges..

Hôtel de ville de Limoges 1 square Jacques Chirac, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine L'hôtel de ville de Limoges est situé au cœur de la ville, à l'emplacement du forum gallo-romain. Il est construit grâce à la générosité d'un citoyen, Alfred Fournier, qui à sa mort en 1875, légua toute sa fortune à la municipalité. La construction fut entreprise en 1879. Le parti pris architectural reflète le goût du XIXe siècle pour l'éclectisme : style antique, néo-classique et Louis XIII se côtoient, un mélange de référence qui s'inscrit dans le style de la IIIe république.

© Ville de Limoges