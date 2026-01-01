Visite de l’hôtel de ville de Tours Tours

Visite de l’hôtel de ville de Tours

Place Jean Jaurès Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04 16:15:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-02-08

Sur la place Jean Jaurès, l’hôtel de ville de Tours constitue l’une des plus imposantes réalisations de son célèbre architecte le tourangeau Victor Laloux, à qui l’on doit également l’ancienne gare d’Orsay à Paris, aujourd’hui Musée d’Orsay.

Place Jean Jaurès Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr

English :

On Place Jean Jaurès, Tours’ town hall is one of the most imposing creations of its famous architect, Victor Laloux, who also designed the former Gare d’Orsay in Paris, now the Musée d’Orsay.

