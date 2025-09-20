Visite de l’Hôtel de Ville de Vichy Mairie de Vichy Vichy

Visite de l’Hôtel de Ville de Vichy 20 et 21 septembre Mairie de Vichy Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’Hôtel de Ville permettant de découvrir le salon d’honneur, la salle du conseil municipal, la salle des mariages, le bureau de M. le Maire et les nombreuses œuvres d’art présentes dans l’Hôtel de Ville.

Diffusion en continu et visionnage de 2 courts métrages ayant pour thème sur TV : « Vichy, ville-hôpital pendant la Grande Guerre », deux courts-métrages présentés par les Archives intercommunales de Vichy Communauté et le Service Université Culture de l’Université Clermont Auvergne.

Présentation de la Restauration en cours de 2 œuvres de peinture : « Troupeau de moutons » d’Alphonse Stengelin (250 cm x 350 cm) et : Fragment de panorama de la bataille de Champigny (guerre de 1870-1871) / de Neuville et Detaille par Mmes Marion SAUVAGE et Garance DESPREZ, restauratrices de tableaux (UNIQUEMENT le Dimanche 21 septembre 2025 de 14H à 16H)

Mairie de Vichy Place de l’hôtel de Ville, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 17 42 http://ville-vichy.fr Nouvel Ascenseur à l’avant du bâtiment pour personnes à mobilité réduite

©Ville de Vichy- Laurence Plancke