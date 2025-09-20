Visite de l’hôtel de ville et son abri anti-bombes Hôtel de Ville de Lorient Lorient

Visite de l’hôtel de ville et son abri anti-bombes Hôtel de Ville de Lorient Lorient samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Départs de visite à 14h, 15h, 16h. Durée : 1h30. Visite traduite en LSF le dimanche à 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Accompagné d’un guide conférencier et d’un archiviste, découvrez la face cachée de la mairie, symbolique d’une ville qui se reconstruit sur les traces de la guerre… et en conserve la mémoire.

Hôtel de Ville de Lorient 2 boulevard du Général Leclerc, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297022329 http://patrimoine.lorient.bzh Lieu de pouvoir public et de prestige, l’hôtel de ville est un édifice de la Reconstruction qui ne laisse pas de marbre.

Il a été construit en prenant appui sur un abri anti-bombes de la Seconde Guerre mondiale reconverti comme l’un des lieux les plus mystérieux de conservation des archives municipales. Cet abri était prévu pour abriter 100 personnes, essentiellement du personnel allemand et de l’Organisation Todt, chargée de construire la base de sous-marins.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Lorient