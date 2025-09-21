Visite de l’Hôtel de Ville – Villefranche-sur-Saône Hôtel de Ville – Villefranche-sur-Saône

Visite de l'Hôtel de Ville – Villefranche-sur-Saône Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville – Rhône

Venez découvrir les coulisses de l’Hôtel de Ville ! Au programme, Salle du Conseil, Salle des Mariages et même, le bureau du Maire !

183 rue de la Paix – dimanche 21 septembre, de 10h-13h et 14h-18h

Visite libre et gratuite. Renseignements au 04 74 62 82 82.

Hôtel de Ville – 183 rue de la Paix 69400 Villefranche-sur-Saône

En 1920, le Maire Abel Besançon décide la construction d'un nouvel l'hôtel de Ville, destiné remplacer l'étroite et antique mairie de la rue nationale, depuis longtemps inadaptée à la croissance démographique et administrative de Villefranche.

Mais en raison d’un chantier compliqué par la nature du sol et par le recours à trois architectes successifs, il ne faudra pas moins de 4 années pour voir l’édifice enfin achevé !

C’est finalement Armand Chouffet qui inaugure ce bâtiment au style néo-classique en septembre 1928, ouvrant la voie à l’urbanisation de ce nouveau quartier Ouest de la ville. Accès pour Personnes à Mobilité Réduite.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Villefranche-sur-Saône