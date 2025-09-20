Visite de l’Hôtel des 3 Anges : le propriétaire vous guide à travers sa demeure exceptionnelle… Hôtel des trois anges Pierre-Buffière

Visite de l’Hôtel des 3 Anges : le propriétaire vous guide à travers sa demeure exceptionnelle… Hôtel des trois anges Pierre-Buffière samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Hôtel des 3 Anges : le propriétaire vous guide à travers sa demeure exceptionnelle… 20 et 21 septembre Hôtel des trois anges Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre. Visite guidée par le propriétaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après une campagne de restauration en 2020, Monsieur Le Bouvier, propriétaire de l’Hôtel des 3 Anges, ouvre les portes de cette demeure emblématique de Pierre-Buffière et propose des visites guidées.

Cette bâtisse construite durant le XVIe siècle est un relais de poste où arrivaient des diligences, sur la route Paris-Toulouse. Il fonctionna jusqu’en 1888. Un lieu chargé d’histoire, où le Pape Pie VII en personne y passa même une nuit en 1814 !

Hôtel des trois anges 22 avenue de la République, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 94 33 Le relais se compose de trois corps de bâtiment : le corps principal sur rue et deux ailes en retour d’équerre sur cour. Un escalier rampe dessert les deux étages. Les anciennes fenêtres, primitivement à meneaux, ont été modernisées au XVIIIe siècle. L’aile est se termine par une galerie ouverte à l’étage. La façade sur rue présente un mode de construction caractéristique du XVIe siècle. Le premier étage, en torchis, surplombe la partie inférieure et son retour dans la ruelle. Le rez-de-chaussée est en pierre. L’entrée pavée conduit à un large escalier du XVIIe siècle et à une porte donnant sur la cour. Sur la gauche se trouve l’écurie. Au premier étage, les pièces donnant sur la place ont reçu des boiseries au XVIIIe siècle.

Après une campagne de restauration en 2020, Monsieur Le Bouvier, propriétaire de l’Hôtel des 3 Anges, ouvre les portes de cette demeure emblématique de Pierre-Buffière et propose des visites guidées.

© Atours et Détours