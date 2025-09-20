Visite de l’Hôtel des Troupes de montagne Hôtel des troupes de montagne Grenoble

Visite de l’Hôtel des Troupes de montagne 20 et 21 septembre Hôtel des troupes de montagne Isère

Gratuit et sans réservation, sur présentation d’une pièce d’identité.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel des Troupes de montagne ouvre ses portes au public. Un personnel du musée assurera l’accueil dans les salons et évoquera l’histoire et l’architecture de l’Hôtel.

Plusieurs unités de la 27e brigade d’infanterie de montagne seront présentes sur l’évènement et présenteront à cette occasion leur équipement aux visiteurs.

Le grand salon accueillera une petite exposition présentant des aquarelles de COMBA et RAMBAUD, acquisions réçentes du musée des Troupes de montagne.

Hôtel des troupes de montagne 5 place de Verdun, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 37 44 06 Construit sous Napoléon III, voulu comme la représentation du pouvoir impérial et militaire à Grenoble, cet hôtel particulier est caractéristique de son époque, dont il a gardé tous les décors d’origine.

