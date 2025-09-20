Visite de l’Hôtel Deusy Hôtel Deusy Arras

Visite de l’Hôtel Deusy Hôtel Deusy Arras samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Hôtel Deusy Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel Deusy Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

VIsite libre samedi de 10h à 15h

Hôtel Deusy 87 rue St Aubert 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321512695 Cet hôtel particulier fut construit vers 1865 par Alexandre Grigny pour l’avocat Ernest Deusy, qui fut également maire d’Arras et député du Pas-de-Calais.

Journées européennes du patrimoine 2025