Visite de l’Hôtel d’Hespel Banque de France de Lille Lille

75 rue royale Lille Nord

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Après 2 années de rénovation immobilière, l’hôtel d’Hespel, siège régional de la Banque de France ouvre derechef ses portes au public.

Vous pourrez découvrir le Grand Hall entièrement rénové ainsi que d’autres éléments d’architecture de la succursale régionale, sans oublier l’ancienne salle des coffres.

L’histoire du site, les missions de la Banque de France et une exposition d’objets d’époque feront partie du parcours guidé. La fin de la visite vous permettra d’échanger sur les sujets d’actualité économique (conjoncture, politique monétaire, monnaie numérique, authentification des billets, les fraudes et les arnaques…).

Les photographies sont interdites à l’intérieur du bâtiment, sauf aux points Photo identifiés par un pictogramme.

Ouverture le samedi 20 septembre & dimanche 21 septembre 2025 de 9h30 à 16h30 (9 créneaux 09h30, 10h, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h30) .

75 rue royale Lille 59043 Nord Hauts-de-France +33 3414

