Visite de l’Hôtel-Dieu de Cluny en parcourant les tableaux exposés Hôtel-Dieu de Cluny Cluny

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir la collection de tableaux présentés dans les locaux de l’Hôtel-Dieu de Cluny, datant du XVIe au XIXe siècle. Vous découvrirez la salle Saint-Lazare, la chapelle, la salle des administrateurs, le sapothicaireries. Un dépliant de présentation produit par le PAH Cluny-Tournus sera remis à chaque visiteur.

Hôtel-Dieu de Cluny Centre hospitalier du Clunisois, 13 place du Dr Charles Pleindoux, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://www.ch-cluny.fr Bâti au début du XVIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu de Cluny a été élevé selon une architecture simple et fonctionnelle. Il se compose d’un bâtiment principal accueillant au centre la chapelle et, de part et d’autre, les deux salles des malades. Vous pouvez admirer dans la chapelle les magnifiques statues en marbre de Carrare du mausolée que le cardinal de Bouillon souhaitait édifier dans l’abbaye de Cluny et de nombreux autres éléments mobiliers remarquables provenant de l’abbaye (autel, chandelier pascal, tabernacle de frère Placide, etc.). Dans l’aile sud, datant du XVIIIe siècle, vous pourrez également admirer la salle des administrateurs, décorée de nombreux tableaux et l’apothicairerie Empire, présentant une très belle collection de faïences pharmaceutiques, d’étains et de cuivre. Au long de la visite, vous pourrez également découvrir le remarquable patrimoine mobilier de l’Hôtel-Dieu.

© DRAC BFC