Visite de l’Hôtel du Bois de Fosseux Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) Arras

Visite de l’Hôtel du Bois de Fosseux Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) Arras samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Hôtel du Bois de Fosseux Samedi 20 septembre, 11h00 Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

VIsite libre samedi de 11h à 18h

Viste guidée samedi à 11h, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30*

*Rendez-vous sur place aux horaires indiqués

Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) 14 rue du Marché au Filé – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 50 75 00 Construit en 1749 selon le modèle de l’époque entre cour et jardin, c’est un bâtiment d’un étage, surmonté de combles à la Manzard. Le corps principal, les deux ailes latérales et le porche qui ferme l’espace de la cour d’honneur présentent une exceptionnelle qualité architecturale. Gare SNCF Arras

VIsite libre samedi de 11h à 18h

© Cour des Comptes HDF