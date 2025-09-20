Visite de l’hôtel du département de Saône-et-Loire Hôtel du département de Sâone-et-Loire Saint-Clément

Visite de l’hôtel du département de Saône-et-Loire Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel du département de Sâone-et-Loire Saône-et-Loire

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’hôtel du département de Saône-et-Loire. Au programme : une visite de l’hémicycle, de la galerie des présidents et du bureau du président. L’après-midi, les éclairages d’une architecte sur la restauration du patrimoine alterneront avec une animation musicale rendant hommage à Fernand Vélon (1874-1929) sportif, journaliste, poète et chansonnier mâconnais. Un événement alliant richesse historique et culturelle.

Hôtel du département de Sâone-et-Loire 2 rue de Lingendes, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

