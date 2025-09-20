Visite de l’hôtel du Département de Saône-et-Loire Hôtel du département de Sâone-et-Loire Saint-Clément

Visite de l’hôtel du Département de Saône-et-Loire Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel du département de Sâone-et-Loire Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’hôtel du Département de Saône-et-Loire vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle. Pénétrez dans ce lieu chargé d’histoire, découvrez les coulisses des grandes décisions qui façonnent le département et explorez des espaces emblématiques :

– le bureau du président (de 10h à 12h) ;

– la galerie des portraits ;

– l’hémicycle, rénové en 2023.

Vous serez également émerveillé par les deux toiles, Allégories de la vigne, classées au titre des Monuments historiques en 2023. Ces œuvres remarquables marquent l’importance de la production viticole en Saône-et-Loire.

Venez admirer ce patrimoine unique et comprendre comment se construit le quotidien de notre département.

Une occasion rare à ne pas manquer !

L’après-midi, de 14h à 17h30, vous pourrez également rencontrer une architecte spécialiste du patrimoine, pour percer les secrets de la restauration du patrimoine.

Et pour une touche locale et mélodieuse, laissez-vous emporter par la compagnie Zamareq qui rendra un vibrant hommage au Mâconnais en interprétant des chansons de Fernand Vélon (1874-1929), sportif, journaliste, poète et chansonnier. Une journée unique alliant histoire, architecture et musique en perspective !

Hôtel du département de Sâone-et-Loire 2 rue de Lingendes, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Département de Saône-et-Loire