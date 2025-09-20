Visite de l’hôtel du Viguier du Roy Hôtel du Viguier du Roy Figeac

Visite de l’hôtel du Viguier du Roy Hôtel du Viguier du Roy Figeac samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’hôtel du Viguier du Roy 20 et 21 septembre Hôtel du Viguier du Roy Lot

Places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ce monument majeur de Figeac mêle une tour du XIVe siècle, des jardins intérieurs et plusieurs maisons du Moyen Âge aux façades sculptées.

Hôtel du Viguier du Roy 52 rue Emile Zola, 46100 Figeac Figeac Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565500505 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mercure-viguierfigeac.com/ »}] Édifiée au cœur du quartier médiéval figeacois, ce qui fut la demeure des viguiers du roy durant quatre siècles vous invite à une étonnante expérience dans les vallées du Lot et du Célé. Héritier d’un passé mémorable, l’hôtel Mercure Viguier du Roy de Figeac se dissimule derrière de hauts murs au cœur de la ville. Insoupçonnés, les 5 000 m² de ce site emblématique de la ville d’art et d’histoire qu’est Figeac dévoilent ses terrasses, ses toits, ses escaliers et passerelles, ses coins et recoins, sa piscine, qui suscitent l’enchantement.

© Ville de Figeac, N. Blaya