Visite de l’Hôtel Dubois de Fosseux, siège de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) Arras

Visite de l’Hôtel Dubois de Fosseux, siège de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) Arras samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Hôtel Dubois de Fosseux, siège de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France Samedi 20 septembre, 11h00 Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) Pas-de-Calais

Accès libre et gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Chambre régionale des comptes vous accueillera pour les Journées européennes du patrimoine le samedi 20 septembre 2025.

L’Hôtel Dubois de Fosseux, qui abrite nos services, sera ouvert aux visiteurs le samedi 20 septembre de 11h à 18h.

Les visiteurs auront le choix entre visite libre ou visite guidée. Les visites guidées, organisées en partenariat avec l’office du tourisme, auront lieu le samedi 20 à 11h, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale des Comptes) 14 rue du Marché au Filé – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 50 75 00 Construit en 1749 selon le modèle de l’époque entre cour et jardin, c’est un bâtiment d’un étage, surmonté de combles à la Manzard. Le corps principal, les deux ailes latérales et le porche qui ferme l’espace de la cour d’honneur présentent une exceptionnelle qualité architecturale. Gare SNCF Arras

La Chambre régionale des comptes vous accueillera pour les Journées européennes du patrimoine le samedi 20 septembre 2025.

Chambre régionale des comptes Hauts-de-France